Biffen i weekenden? Ny dansk film i Tisvilde Bio

Film Jesper W. Nielsens filmatisering af Christian Jungersens prisbelønnede bestsellerroman "Undtagelsen" kommer nu til Tisvilde Bio. I filmen vises, hvordan kynisme og ondskab trives på Dansk Center for Information om Folkedrab. Her arbejder fire kvinder og deres mandlige chef med at beskrive de psykologiske mekanismer bag ondskab. Ondskaben eksisterer ikke kun ud i verden, men florerer i rigt mål på det lille kontor. Kvinderne spilles af Sidse Babett Knudsen, Danica Curcic, Amanda Collin og Lene Maria Christensen.