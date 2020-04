Under overskriften 'Skolen flytter hjem til dig' tilbyder Gribskov Biblioteker også en stribe links til undervisning for børn. Foto: Presse

Biblioteker skruer op for e-tilbuddene

Under coronakrisen kan man blandt andet låne flere e-bøger

Ugeposten Gribskov - 04. april 2020 kl. 12:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu bliver der endnu bedre muligheder for at få styret sin læselyst, hvis man er borger i Gribskov Kommune.

For mens man ikke - her i coronakrisen - kan låne fysiske bøger på bibliotekerne, skruer Gribskov Biblioteker op for lånene på de mange tusinde e-bøger og lydbøger på eReolen og eReolenGO. Helt præcist kan både børn og voksne låne op til otte e-bøger og otte lydbøger hver måned mod tidligere fire af hver. Og så er der også de titler, man altid kan låne, og som ikke tæller med i kvoten.

"Særligt i denne tid giver det god mening at gøre lånemulighederne bedre for borgerne. Vi har alle - børn som voksne - brug for at blive underholdt, adspredt og måske få ny viden på en god måde, og her er e-bøger og lydbøger helt oplagte at bruge," siger afdelingsleder Susse Manthey Olsen i en pressemeddelelse fra Gribskov Biblioteker.

Film, aviser og bogtips Bibliotekerne lægger løbende nyt på hjemmesiden gribskovbib.dk og på Facebook.

På hjemmesiden kan man under overskriften 'Skolen flytter hjem til dig' finde links til underholdning og undervisning for børn, lige fra 'Matematikfessor' til et lille baggårdsteaters facebookside, hvor komikere hver dag læser højt for børn.

Fakta: Opret dig som låner For at bruge både eReolen og andre digitale tilbud, skal man være oprettet som låner på Gribskov Biblioteker.

Er man det ikke allerede, kan det klares med NemID på bibliotekernes hjemmeside. Klik på 'log ind' og vælg 'NemID'.

Driller det, kan man ringe til bibliotekerne på tlf. 7249 6006 mandag-fredag kl. 10-14. På gribskovbib.dk er der også bogtips til voksne, og muligheder for at følge med i nyhedsflowet over hele verden.

Under menuen 'e-bib' kan man finde 'Pressreader' med dagens aviser fra både Europa, Indien, USA, Sydafrika og mange flere.

På Facebooksiden 'Gribskov Biblioteker' bliver der jævnligt lagt nye tips op, og lige nu eksperimenterer bibliotekarerne med at anmelde og anbefale bøger på Youtube.

Film er også en god mulighed for hygge, lyder forslaget fra Gribskov Biblioteker.

På Filmstriben ligger mange kvalitetsfilm til både små, store og større, og man kan låne op til fire film hver måned. jesl