Mænd forsøgte at røve SuperBrugsen i Blistrup. Modelfoto.

Artiklen: Bevæbnede mænd forsøgte at røve Brugsen: Nu udsender politiet et signalement

En ansat i SuperBrugsen i Blistrup fik sig tirsdag aften en gevaldig forskrækkelse, da to mænd forsøgte at begå et væbnet røveri mod butikken.