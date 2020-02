Beethovens 'Fidelio' kan opleves i Tisvilde Bio

Den 23. februar har Tisvilde Bio operabio med Ludwig van Beethovens 'Fidelio' på programmet. Operaen kan altså ikke opleves i Kulturhavnen, som det tidligere fremgik af en forkert meddelelse fra arrangørerne.

Beethovens opera har forbindelse til den franske befrielsesopera, hvor 'Fidelio' er et unikum i operaens historie, man kan vel med rette kalde den en symfoni med ord, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Her er en kvinde, der forklæder sig og tager arbejde i det fængsel, hvor hendes mand sidder uskyldigt fængslet, for - som med fare for sit liv - at prøve at frelse ham.

Opsætningen fra Salzburg-festivalen 2015 er med Jonas Kaufmann som Florestan, Adrianne Pieczonka som Leonore og Thomasz Konieczny som Don Pizarro. Længde: 150 minutter eksklusiv pause.