Beboer på bosted for udviklingshæmmede er smittet med corona

"Vi er i første omgang lettede over, at der kun er en, som er testet positiv. Vedkommende er nu bragt i isolation og har det efter omstændighederne godt. Nu er der fokus på at håndtere den smittede efter alle sikkerhedsforanstaltninger for fortsat at gøre, hvad der skal til for at inddæmme smitten og forhindre spredning. Og så afventer vi anden runde tests om 7 dage. Vi er meget fortrøstningsfulde og håber, at anden testrunde vil vise, at det går den rigtige vej," siger Per Ullerichs.