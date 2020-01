BREAKING: Dansk Folkeparti forlader konstituering

Dansk Folkeparti langer kraftigt ud efter Venstre og Nyt Gribskov, der ifølge partiet 'har rottet sig sammen':

"Ved den nyeste konstituering blev der aftalt et samarbejde i hele byrådet, og de enkelte partier blev lovet fuld selvbestemmelse på mærkesager. Denne aftale er ikke blevet efterlevet, idet DF har konstateret et vist pres for at ændre grundsynspunkter."

"Det er Dansk Folkepartis opfattelse at afvigelse fra enigheden med dette flertal i konstitueringen betragtes som et brud på konstitueringsaftalen" lyder det fra partiets to byrådsmedlemmer, Brian Lyck Jørgensen og Jonna Præst.

Bægeret flød for alvor over på tirsdagens byrådsmøde. Her skulle det besluttes, hvem der skal være Gribskovs repræsentant i Skatteankenævnet. Her har Dansk Folkeparti og Venstre tidligere siddet på posterne, men fra statsligt hold har man besluttet at skære antallet af pladser i nævnet.

Her mente både Dansk Folkeparti og Venstre, at de skulle beholde deres plads. Da der skulle stemmes om det, valgte alle partier undtagen de Konservative og Dansk Folkeparti at stemme for, at Venstre skulle have pladsen - til stor overraskelse for Brian Lyck Jørgensen.

"Jonna (Præst) havde lavet en aftale med Nyt Gribskov, Socialdemokraterne, Bo (Jul Nielsen) og Konservative om, at de ville stemme på Ole (Præst, medlem af Dansk Folkeparti). Det er blevet bekræftet to gange. Derfor var det lidt underligt i går aftes, da de andre partier alligevel ikke turde melde det ud," siger han.

Ole Præst er enig. Han understreger samtidig, at posten i Skatteankenævnet ikke handler om økonomi for dem:

"Man får et så forsvindende lavt beløb, at det ikke har nogen betydning. Man hvis de mener, at det her er samarbejde, så er der ingen grund til at være med i gruppen. Så er vi reelt kastreret politisk," siger han.

Brian Lyck Jørgensen er især skuffet over, at hvad han betegner som Nyt Gribskov og Venstres manglende storsind.

"Det var meget ubehageligt på byrådsmødet. Venstre og Nyt Gribskov brugte deres magt og tvang noget igennem. Det er ikke gavnligt i en konstituering. Der bliver alle nødt til at give og tage. Især når man er en så stor gruppe," siger han og fortsætter:

"Vi i Dansk Folkeparti har tidligere givet os på nogle områder. Blandt andet under den seneste konstituering, hvor vi sagde, at vi ikke behøvede en formandspost, selvom vi sagtens kunne have krævet det. Men det lagde vi fra os. Så synes jeg, det er ærgerligt, at man ikke kan give os sådan en post i halvandet år. Der kunne storebror godt have givet lillebror lidt."

Ugeposten forsøger at få en kommentar fra borgmester Anders Gerner Frost.