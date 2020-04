Arnold Busck går konkurs

Her fortæller de også, at alle kædens 29 butikker lukker.

"Likviditeten er sluppet op. Så kort kan det siges. Covid-19 nedlukningen har gjort det umuligt at holde virksomheden kørende. Vi har gjort alt, der står i vores magt for, at virksomheden kunne køre videre, men det har desværre ikke været muligt," skriver mediet Finans.

"Vi kan virkelig mærke, at Danmark er lukket ned, og vi kommer til at mærke det endnu mere i den kommende tid. Det her er meget alvorligt, og det kommer til at påvirke os mærkbart og i lang tid fremover," sagde administrerende direktør Helle Busck Fensvig.