I øjeblikket bliver der arbejdet med at anlægge en arbejdsvej ind til bydelen Troldebakkerne. Foto: Claus Johansen

Arbejdet med Troldebakkerne går i gang

Den første vej ind til bydel er ved at blive anlagt

Ugeposten Gribskov - 30. marts 2020 kl. 15:40 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejen ind til den kommende bydel Troldebakkerne nord for Helsinge syner ikke af meget. Ikke desto mindre er arbejdsvejen det første håndfaste udtryk for, at der nu er ved at komme liv i området.

"Det er en interimsvej - en midlertidig arbejdsvej, som sikrer, at der kan arbejdes på de første tre klynger," siger centerchef Søren Korsholm, Gribskov Kommune.

Det store område på omkring 70 hektar er inddelt i en lang række 'klynger'. Efter planen går arbejdet i gang i fjerde kvartal i den første klynge, og her skal der opføres 24-28 rækkehuse. De bliver opført af byggeselskabet DTGroup fra Greve, som har erfaring med byudviklingsområder.

"Vi ønsker at bygge nogle boliger, som egner sig godt til den unge familie tidligt i deres livscyklus, måske med et enkelt barn. Her vil de så kunne få familiebolig til samme pris som en toværelses på Nørrebro. Derimod tror jeg ikke, at boligerne vil blive særlig velegnede som seniorboliger," siger direktør Allan Aastrup fra DTGroup.

Han er lige nu i forhandlinger med entreprenører om boligerne, og derfor tør han endnu ikke sige noget om priserne:

"Men min forventning er i hvert fald, at de nok skal holde sig under tre millioner kroner," siger Allan Aastrup.

Det er planen, at rækkehusene skal være i to plan, formentlig omkring 125 kvadratmeter og med tre værelser og et bad på første sal. Direktøren forventer, at boligerne er klar til indflytning senest 1. oktober næste år.

Ud over rækkehusene er kommunen ved at gøre klar til salg af 10 kommunale grunde i en anden klynge. De skal efter planen sælges i løbet af forsommeren, og her bliver der mulighed for at bygge parcelhuse i to plan, oplyser centerchef Søren Korsholm.

Derefter følger et større etagebyggeri på omkring 90 boliger, primært til udlejning. Det kommer dog først i gang i løbet af foråret 2021. Det bliver en blanding af 2-5 værelses lejligheder. Forventningen er et byggeri i tre etager.

I løbet af et års tid skulle de første permanente anlæg også være klar. Det drejer sig blandt andet om veje, spildevand, strøm og stiføringer.

På rådhuset glæder borgmester Anders Gerner Frost sig over udsigten til håndværkerbilerne:

"Det er superdejligt, at der sker noget. Lysten fra investorside udvikler sig jo i takt med, at der rent faktisk sker noget i området. Jeg har hele tiden haft fornemmelsen af, at når vi fik solgt de første klynger, så skulle der nok ske noget," siger Anders Gerner Frost.

Borgmesteren understreger, at det er væsentligt at få flere skatteborgere til kommunen:

"Det er jo ingen hemmelighed, at det er en vigtig dagsorden at få flere borgere til at flytte herop. Det er simpelthen vigtigt for vores kommunes overlevelse. Hvis vi skal blive ved med at have skoler og dagtilbud i vores lokalsamfund, så er flere borgere ganske enkelt en nødvendighed," siger Anders Gerner Frost.