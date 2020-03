Arbejdet med Møllebakken i gang igen

Murere er nu gået i gang med at bygge de sidste skalmure, så bygningerne bliver helt lukkede og ikke tager skade. Det oplyser administrerende direktør Michael Demsitz fra Boligkontoret Danmark, som står for byggeriet af de 113 lejeboliger.

"Vi arbejder på højtryk og skal nok finde en løsning. Vi er ganske tæt på, så vi er optimister. En af problemstillingerne er jo, at vi som boligselskab skal sikre, at vi ikke taber penge undervejs," siger Michael Demsitz.

Gik konkurs

Arbejdet med at bygge det store boligområde midt i Helsinge gik i stå for nogle uger siden, da hovedentreprenøren BNS gik konkurs. Det medførte, at Boligkontoret Danmarks direktør fik travlt med at finde en løsning, så de sidste omkring 20 procent af arbejdet kunne udføres.