Antallet af indbrud i Gribskov falder

For to år siden lancerede Realdania og TrygFonden i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Videncentret Bolius indsatsen Bo trygt. En del af målsætningen er netop at reducere antallet af indbrud i private hjem.

"Vi ved, at sommerferien er en af de absolutte højsæsoner for indbrudstyve, men vi tror og håber på, at denne sommer vil være anderledes. Flere vil være hjemme denne sommer, og det er et rigtig godt udgangspunkt, for det vil give mere liv i boligområderne. Samtidig kan vi selv - også sammen med naboer - gøre rigtig meget for at undgå indbrud," siger Britt Wendelboe.CJ