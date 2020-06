Annemarie og Jakob hoppede ud af hamsterhjulet: Nu har de åbnet ny café

Se billedserie Annemarie Franck og Jakob Schou har åbnet en ny café ved Rågeleje.

Annemarie Franck og Jakob Schou har kastet sig ud i en livslangdrøm. De har åbnet en café. Men det er ikke en helt almindelig en af slagsen

23. juni 2020 Af Jeppe Helkov

De fleste kender det nok. Man har den der drøm om at sige sit almindelige job op. Lægge hamsterhjulets trivialiteter bag sig - og kaste sig hovedkulds ud i et nyt eventyr. Men for de fleste bliver det bare ved drømmen.

Annemarie Franck og Jacob Schou har dog gjort noget ved det. De er egentlig uddannet henholdsvis beklædningsdesigner og møbelsnedker. Men nede i maven har begge altid kunnet mærke, at de også drømte om noget andet. Om at skabe sit eget sted.

"Jeg drømte om at starte en Bed and Breakfast, og Jakob var vild med at bage pizzaer og var sindssyg god til at bage. Men vi var begge i forhold, hvor vores respektive partnere ikke havde mod på den slags," fortæller Annemarie Franck.





Snakkkede om drømme

Jakob Schou uddyber: "Vi blev begge skilt og mødte hinanden for to år siden. Vi kender hinanden fra ungdomstiden, hvor vi også kærestede lidt. I starten snakkede vi om vores drømme - og at vi godt kunne tænke os at lave noget andet, end det vi har gjort de sidste 20-30 år. Det udviklede sig, og så kiggede vi pludselig efter lokaler."

Drømmen var at åbne deres egen café. Men ikke sådan en traditionel én, der ligger midt i en gågade.

Vi har opsøgt steder, især i Sverige, hvor der er åbnet en café i et helt almindeligt hus. Eller hvor en familie har åbnet deres gård op. Det giver en hjemmelig stemning. Man har lyst til at blive der, fordi det virker autentisk," siger Jakob Schou.





Sidste år faldt parret så endelig over et hus, hvor de kunne udleve deres drøm. Set udefra er huset på Bakkebjergvej 30 ved Rågeleje en ganske normal murstensvilla. Men når man går gennem havelågen åbner en helt ny verden sig.

En stor flot havestue toner frem. Med udsigt direkte ud over markerne.

"Vi kan godt lide at have gæster. At servicere og skabe den gode stemning. Da vi så så udsigten her, var det perfekt. Vi kunne godt have sat et lille havebord op derude, siger Jakob Schou og peger henkastet hen mod haven.

"Så kunne vi have drukket et glas vin og sagt sikke en flot udsigt. Men vi kunne ikke dele det med nogen. Vi vil gerne give noget videre til andre også," fortsætter han.

For nogle uger siden kunne Annemarie Franck og Jakob Schou så endelig åbne caféen med det logiske navn, Café Havestuen.

Her bliver der serveret hjemmebagte kager og sandwich lavet af friskbagte sur-dejsboller, ligesom man kan købe en kop kvalitetskaffe.

Og så kan man gribe battet og spille lidt bordtennis i haven - eller tage en omgang kongespil, mens man nyder de landlige omgivelser.

"Folk skal føle sig hjemme, og det skal være trygt og rart. Og det må vi bare sige efter de første par uger, det er vi lykkes rigtig godt med. Folk slapper fuldstændig af, ungerne går rundt og leger og nyder det. Pludselig står farmor ude i haven og spiller bordtennis med lille Mads. Så kan det godt være, at vi ikke kan lave en femstjernet menu, men der er hygge - og vi kan godt lave nogle ordentlige sandwich og en kvalitets kop kaffe," siger Jakob Schou.

Annemarie Franck er enig. "Vi skal ikke blive rige på det her. Belønningen er, at folk er glade - og at vi er glade. Og det er vi," slutter hun.

Café Havestuen

Adresse: Bakkebjergvej 30, 3230 Græsted

Åbningstider i juni: Fredag til søndag fra kl. 11-17