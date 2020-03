Anne Glad gæster Græsted Bibliotek

"Nye forretningskoncepter som Airbnb, Uber, Gomore og Resecond har de seneste ti år været på fremmarch. Helt almindelige mennesker er begyndt at leje deres ejendele ud - eller at leje andres. Det kaldes deleøkonomi. Men hvad går det egentlig ud på? Og hvad betyder det mon for samfundet, at man begynder at dele tingene med hinanden i stedet for, at man skal eje hver sit eksemplar? Måske kommer vi i fremtiden alle til være mikroentreprenører," skriver Græsted Bibliotek i en pressemeddelelse.