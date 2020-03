Aktiviteter i løbeklubben

15. marts kl 9.00 starter klubben op for åben træning i skoven. Det er et tiltag, som især henvender sig til løbere, der lige skal i gang igen - enten efter en skade eller fordi vinteren har holdt en indendørs. Målsætningen for holdet er at kunne løbe mindst fem kilometer til Royal Run 1. juni i København sammen med kronprinsen.