Aflyser kulturnat endegyldigt

"Vi er utrolig kede af det. For byens skyld ville vi gerne have, at det skal ske noget, men det nytter heller ikke, at vi er med til at øge risikoen for, at nogen kan blive smittet," siger hun. "Vi kan se, at andre byer holder fast i deres kulturnat, men det kan jeg slet ikke forstå, de tør. Man risikerer at blive lukket ned, og så har man brugt en hel masse penge på noget, der ikke kan lade sig gøre. Derfor har vi valgt at være på den sikre side og aflyse," fortsætter hun.