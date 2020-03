Affalds-hjælp: Nu kan du sætte ekstra skraldesæk ud til skraldemanden

Tirsdag besluttede udvalget for udvikling, by og land at etablere en midlertidig ordning, hvor borgere her i kommunen kan sætte en ekstra sæk med restaffald ud til vejen. Når skraldemanden kommer forbi for at tømme skraldespanden, tager han så den ekstra sæk med skrald med.