Accepterer ikke nedrykning: Nordsjælland klager igen - igen

Ugeposten Gribskov - 03. juni 2020

Nordsjælland Håndbold giver sig ikke uden kamp. Klubben vil stadig ikke acceptere den tvangsnedrykning, klubben har fået som følge af corona-nedlukningen af de bedste danske håndboldrækker.

Derfor har klubben nu sammen med EH Aalborg og Odder Håndbold nu for anden gang klaget til Håndboldens Appelinstans.

"Vi har påklaget den beslutning, som Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskab traf 25. maj. Men for at medvirke til en hurtig afklaring for dansk håndbold er vores principale påstand, at det alene er beslutningen om tvangsnedrykning af de tre klubber, som skal erklæres ugyldig," siger direktør Henrik Skals fra EH Aalborg i en pressemeddelelse.

Hele problematikken bunder i en skrivebordsnedrykning af flere danske klubber. På grund af corona måtte man opgive at spille de sidste kampe i sæsonen. Det betød, at de klubber, der lå under nedrykningsstregen, automatisk blev rykket ned.

En af dem var Nordsjælland Håndbold, der lå på sidstepladsen med fire point op muligheden for overlevelse. Der resterede to kampe. Dermed skulle alt flaske sig, før Nordsjælland Håndbold ville have chancen for at redde sig.

Men alligevel har klubben altså været stærkt utilfreds med hele polemikken omkring skrivebordsafgørelsen om at rykke dem ned.

Den 25. maj var sagen oppe på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde hos Dansk Håndbolds Forbund. Gennem en afstemning stadfæstede de danske klubber beslutningen om, at Nordsjælland Håndbold, EH Aalborg og Odder Håndbold alle skulle rykke ned.

Den er den beslutning, de tre klubber nu har klaget over. Tidligere har de samme klubber også klaget til selvsamme appelinstans over tvangsnedrykningen, og dermed kører der nu to sager ved samme instans.

Hos Nordsjælland Håndbold mener man ikke, at afstemningen i repræsentantskabet var legitim. Derfor har de altså nu klaget for anden gang.

"Vi advarede DHF og anbefalede mødet aflyst, da vi ikke mener, at repræsentantskabet kan træffe en afgørelse, så længe der verserer en sag om nøjagtigt det samme spørgsmål inden for tvistløsnings-systemet," siger direktøren i Nordsjælland Håndbold, Hans Peter Dueholm.

Får de tre klubber således medhold i den påstand, betyder det ifølge dem selv, at 'Repræsentantskabets beslutning om afslutning af turneringen og om fordelingen af medaljer, Europa Cup-kampe og oprykninger ikke ændres. Eneste konsekvens vil således være den ønskede: at de tre klubber ikke tvangsnedrykkes'.