AFLYST: Sexchikane og honning i den lokale biograf

"Bombshell - Opgørets time" handler om Fox News, hvor institutionaliseret sexchikane var en del af dagligdagen. To af stationens mest markante TV-værter fik nok og tog kampen op med den mediekultur, hvor et seksuelt giftigt miljø var en selvfølge, hvis en kvinde ville gøre karriere. Filmen vises 11., 13. og 15. marts klokken 20 og 13. marts klokken 15 samt 15. marts klokken 16.

Den anden film, der kan ses, er Dokumentarfilmen "Honningland". Det er en fin, poetisk beretning om et univers i naturlig harmoni fra en svunden tid. I en lille makedonsk bjergby bor Haditze, der kan noget helt særligt med bier. I en stille sang tømmer hun staderne for honning uden brug af net og handsker. Hun mestrer honningproduktionen til fulde, så alle der smager hendes forædling af de gyldne dråber begejstres over kvaliteten. Haditze plejer sin gamle sengeliggende mor og er kun hjemmefra, når hun tager til byen for at sælge sine varer. Men en dag forstyres roen. Filmen vises 12. og 14. marts klokken 20.