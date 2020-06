Ifølge prognoserne venter der et merforbrug på 29,5 mio. kr. på social, ældre og sundhedsområdet i Gribskov Kommune. Foto: Ake/ake1150 - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Ældre-økonomi løber løbsk igen: Forventer overforbrug på 29,5 mio. kr. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre-økonomi løber løbsk igen: Forventer overforbrug på 29,5 mio. kr.

Udgifterne til social- og ældreområdet er løbet så meget løbsk, at man i øjeblikket har et forventet merforbrug på cirka 29,5 millioner kroner

Ugeposten Gribskov - 22. juni 2020 kl. 10:48 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er på ingen måde tilfredsstillende. Det er enormt frustrerende, og jeg kan slet ikke se, hvordan vi kan finde besparelser."

Sådan lyder det nu fra formanden for ældre-, social og sundhedsudvalget, Birgit Roswall (V). Årsagen til den store frustration skal findes i de seneste budgettal for social og ældreområdet. Her er der igen udsigt til, at man i Gribskov Kommune bruger langt flere penge end budgetteret.

Den seneste budgetopfølgning viser helt konkret et forventet merforbrug på 29,5 millioner kroner.

Det er langt fra første gang, at budgettet på netop dette område skrider. Især hjemmesygeplejen har siden hjemtagelsen for to år siden kostet skatteyderne dyrt.

Af den nyeste budgetopfølgning fremgår det dog også, at økonomien på flere andre området også er skredet.

På budgettet for 'køb og salg er sygeplejeydelser' er et forventet merforbrug på 8 millioner kroner, ligesom der ligger en regning på 16 millioner kroner og venter inden for 'køb og salg af plejecenterpladser og ældreboligpladser'.

Inden for genoptræning har der ligeledes været problemer med at holde budgettet. Her har kommunen trods et uændret udgiftsniveau simpelthen ikke sat nok penge af i det kommunale budget. I alt mangler der 2 millioner kroner.

"Der er i al væsentlighed tale om en underbudgettering, som skulle have være korrigeret i forbindelse med budget 2020," skriver administrationen i budgetopfølgningen.

Ugeposten har spurgt velfærdsdirektør Per Ullerichs, om Gribskov Kommune laver for optimistiske budgetter, siden de på social- og ældreområdet bliver ved med at skride. Til det svarer han:

"Det er en fristende konklusion, når man ser tallene nu. Men jeg ved det faktisk ikke. Det kan godt være, det har været en tand for optimistisk. Men jeg ved det ikke. Nu fokuserer vi bare på at få det hele til at fungere og ramme det rigtige serviceniveau, samtidig med at vi trimmer organisationen."

Et andet område, der volder problemer, er hjemmeplejen. Her blev Gribskov Kommunes kommunale enhed, Pleje Gribskov, i december sidste år hovedleverandør. Her forventer man også et merforbrug på 1,5 millioner kroner.

Det beløb mener markedschefen i brancheforeningen Dansk Erhverv, Morten Jung, viser, at 'det har været en dyr fornøjelse for skatteborgerne at hjemtage hjemmeplejen'.

Morten Jung langer især ud efter forvaltningen i Gribskov Kommunes forklaring om, at merforbruget skyldes, at hjemmeplejen 'ikke helt har tilpasset sig det reducerede serviceniveau'.

"Forklaringen er problematisk, da den understreger den klare forskelsbehandling, som finder sted, når kommunen selv har ansvaret for virksomhedsdriften. Det er umiddelbart svært at forestille sig, at et politisk flertal ville tage til takke med en privat leverandør, der sendte kommunen en ekstraregning på 1,5 millioner kroner med henvisning til, at de ikke helt havde tilpasset sig det budget, der var blevet stillet til rådighed. Tværtimod ville virksomheden blive stillet til regnskab for sin budgetoverskridelse," siger han.

Den kritik giver Per Ullerichs dog ikke meget for.

"Jeg bliver lidt trist. Jeg forstår egentlig ikke, at det her er Dansk Erhvervs tilgang. Gribskov Kommune har gennem årene været en af de mest progressive kommuner herhjemme gennem arbejdet med udlicitering. Og der er gode erfaringer med at samarbejde med erhvervslivet. Når så kommunen beslutter at trække sådan en opgave hjem, skal vi have sådan en gammeldags retorik. Den afspejler modstand. At erhvervsliv og kommune står på hver side af hegnet. Og sådan tænker byrådet ikke og har aldrig tænkt," siger han.

'Sådan er vilkårene'

Men har Morten Jung ikke en pointe i, at hvis en privat leverandør var kommet og havde sagt, at de desværre ikke havde nået at tilpasse sig og derfor ville have 1,5 mio. kr. ekstra, så havde man bare sagt, at det var deres eget problem?

"Jo, sådan er vilkårene. Så måtte virksomheden have taget et mindre udbytte eller taget den i egenkapitalen. Det er sådan set det samme, vi gør. Vi er i år ét. Det her er ikke en ideal-situation. Politikerne følger os tæt, og der er ingen, der ønsker denne situation. Vi vil bare give god, effektiv service."

Hos en anden plejeleverandører i kommunen, BM Pleje, er man ikke overrasket over de skredne budgetter. Medindehaver Martin Marbruger forventer dog, at de også vil blive godtgjort, hvis Pleje Gribskov gør det.

"Det overrasker mig ikke, at de ikke har kunnet holde budgettet. Jeg havde næsten regnet med, at det ville ske. Når vi ser på det, og hvordan kommunen har ageret med leasing af biler og brug af vikarer, er det forudsigeligt, at der skal tilføjes penge. Men når de bliver tilført penge, skal vi også have. De er prissættende, så derfor skal vi aflønnes ud fra samme pris," siger han.

Den tager vi ikke i medierne

Den diskussion vil Per Ullerichs dog ikke gå nærmere ind i, siger han.

"Det er der en indbygget mekanisme i. Det ser vi på, når det kommer. Den debat skal vi ikke tage i medierne. Der er jura og kontrakter, der bestemmer."

Trods de ildevarende kommunale budgetter håber udvalgsformand Birgit Roswall dog stadig på, at kommunen kan nå at indhente det tabte, så det ikke bliver nødvendigt at spare på serviceniveauet for borgerne.

"Vores erfaring er, at budgetopfølgning 2 (den seneste, red.) altid ser mere rødglødende ud. Når budgetopfølgning 3 kommer, har vi altid indhente nogle af de områder, hvor det er løbet løbsk. Vi kommer nok ikke i mål med at fjerne hele merforbruget. Men jeg håber, at det ikke blive de voldsomt mange millioner, der står nu," siger altså udvalgsformanden om situationen.