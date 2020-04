Nu kan hjemmehjælpen igen gøre rent hos borgerne. Foto: Adobe Stock

Ældre kan igen få gjort rent

Efter en periode uden hjemmehjælp i form af rengøring opstartes hjælpen igen

Ugeposten Gribskov - 29. april 2020

17. marts blev der iværksat nødberedskab på hjemmehjælpsområdet. Det betød, at borgere med ret til hjemmehjælp i form af rengøring efter en konkret vurdering fik suspenderet hjælpen midlertidigt.

Efter påske er hjælpen genstartet i fuldt omfang. Nødberedskabet fastholdes imidlertid, da betingelserne for at yde hjælpen hurtigt kan ændres.

Baggrunden for kommunens beslutning om igen at yde rengøringshjælp, er, at hurtigere testning og mere præcise retningslinier for hjemmehjælpsleverandørerne vedrørende håndtering af COVID-19 er med til at forkorte sygemeldinger og dermed skabe mere kapacitet.

Centerchef for Sundhed og Ældre Mette Bierbaum i Gribskov Kommune uddyber over for Ugeposten, at årsagen til nødberedskabet var, at kommunen en overgang manglede ressourcer pga. de skrappe restriktioner, hvor medarbejdere, der var det mindste forkølede, skulle blive hjemme.

"Men da vi ikke har haft smittede borgere eller medarbejdere, i kombination med hurtig testning ved milde symptomer, har det været muligt at genoptage det normale niveau for praktisk hjælp, fordi leverandørerne melder, at der nu er tilstrækkelig kapacitet," forklarer Mette Bierbaum.

Administrationen fastholder dog nødberedskabet, da smittesituationen kan udvikle sig og dermed skabe behov for, at der skal ske tilpasning igen, præciserer centerchefen.