Åbner for ekstra ansatte i skoler og institutioner: 'Alt er i spil'

Ugeposten Gribskov - 16. april 2020 kl. 10:59 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere ansatte, nye toiletter og ekstra håndvaske. Det og meget andet er på idélisten, når skoler og daginstitutioner i Gribskov på mandag åbner igen.

Torsdag er der møde i børneudvalget i kommunen, og her skal de tage stilling til, hvordan genåbningen helt konkret skal forløbe. Ifølge direktør i Gribskov Kommune, Niels Tørsløv, er alt i øjeblikket i spil.

"Jeg kan ikke fortælle, hvad for nogle løsninger der konkret kommer. Vi sidder midt i det. Vi skal være klar på mandag og skal have løst alle problemstillinger i forhold til retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen med alt, hvad det indebærer. Det er ret meget, både hvad angår hygiejne og rengøring - men også med at organisere en ny hverdag," siger han.

Fra regeringens side har man lagt op til, at skole og daginstitutioner allerede kan åbne i denne uge. Men i Gribskov Kommune har man altså valgt at vente til på mandag. Det skyldes ifølge Niels Tørsløv, at man vil være sikker på, at man har de rette foranstaltninger på plads.

"Vi har valgt først at åbne på mandag, så vi har nogle dage til at gøre os helt klar. Det er det, vi knokler på med. Så bliver der fra mandag en læring, både for børn, forældre og personale i hvad man gør i praksis. For der er noget adfærd, man skal lære i forhold til for eksempel at huske vaske hænder mange gange. Der er meget, man skal lære i en fart."

Gribskov Kommune fortalte onsdag første gang om den forestående genåbning. I en pressemeddelelse skrev kommunen blandt andet, at der var flere logiske udfordringer. Blandt andet krævede Sundhedsstyrelsens retningslinjer 'flere flere logiske flere lokaler, flere toiletter og håndvaske', lød det.

Niels, mener I bogstaveligt, at der skal indkøbes flere toiletter og håndvaske?

"Alt er i spil lige nu. Vi er i gang med at få overblik over, hvilke problemstillinger vi skal have løst, og hvordan vi gør det. Så vi ved det ikke endnu. Men vi skal nok skabe de løsninger, der er brug for."

Der skal være to meter mellem eleverne i klasselokalerne - og også afstand mellem børnene i daginstitutionerne. Er der tilstrækkelig lokalekapacitet til at kunne sørge for det?

"Der er lidt forskelligt fra skole til skole og fra daginstitution til daginstitution. De har forskellige vilkår og kommer også til at arbejde med forskellige løsninger på, hvordan de kan imødekomme det her. Vi har ikke tid til at bygge noget nyt, så vi skal bruge det vi har og være kreative. Vi må tage alle de lokale, vi kan få fat i i brug, hvis vi tror, det kan virke. Men vi har ikke den endelige løsning endnu."

Kan elever så opleve, at de være i lokaler væk fra matriklen, hvor skolen eller institutionen ligger?

"Jeg vil ikke udelukket noget. Vi prøver at få det til at gå op på den smartest mulige måde, så hverdagen kan blive så hensigtsmæssig som mulig for både børn og voksne."

I Hillerød Kommune har man ansat 68 pædagogmedhjælpere, der blandt andet skal hjælpe med rengøring. Kommer I til at ansætte flere her i kommunen?

"Vi kigger på alle muligheder. Ved den daglige rengøring har vi bedt vores rengøringsleverandører om at mande op og gøre rent to gange dagligt. Men der er mange andre ting end det. Der skal aftørres iPads, tastaturer og komfurer. Der er så mange kontaktpunkter på en skole og i institutioner, der hele tiden skal klares. Hvordan vi gør det, ved vi ikke endnu. Men der bliver brug for nogle flere hænder. Dem skal vi nok skaffe. Men hvordan vi gør det, kan jeg ikke svare på endnu," siger Niels Tørsløv.

Formanden for børneudvalget, Natasha Stenbo Enetoft (V), erkender også, at den kommende tid kan blive stresset for både børn, forældre og lærere. Hun understreger, at man poltiske arbejder på at sørge for, at man leve op til Sundhedsstyrelsens anvisninger.

"Det bliver vanvittigt for lærerne. Det er jeg helt opmærksom på. Også for de forældre, der skal aflevere børn. For det er en total uvant hverdag. Der er ikke nogen, der har har prøvet noget lignende før. Og hvis de har, må de meget gerne ringe til os med alle deres gode råd. Så det er seriøs learning by doing, og vi kan ikke garantere, at der ikke bliver begået fejl hen ad vejen - eller der ikke vil være ting, vi kunne have gjort på en bedre måde. Men vi er nødt til at sikre os, at når vi åbner, lever vi i videst muligt omfang op til de krav, Sundhedsstyrelsen opstiller. Det skal vi. Længere er den ikke," siger hun.

Er du tryg ved situationen?

"Ja, men det er et vilkår, at der kan opstå episoder, hvor der bliver svært at holde afstand. Børn er børn, og børn skal også have lov til at være børn. Det vil skære mig dybt i hjertet, hvis et barn en hel dag fik at vide, at han ikke måtte være så tæt på Sofus, selvom det er hans bedste legekammerat. Det er der ikke nogen, der ønsker."