95-årig plejehjemsbeboer smittet med corona: Nu er han i kraftig bedring

Tre personer i Gribskov er testet positiv for corona. Det drejer sig om en læge, en gymnasie-elev og en plejehjemsbeboer

Ugeposten Gribskov - 16. marts 2020

En 95-årig beboer på friplejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje har corona. Han blev testet positiv den 14. marts. Det fortæller Ulrik Ahrendt-Jensen, administrerende direktør i OK-Fonden, der ejer plejehjemmet.

"Vi har veluddannet personale, så de screener beboerne og ved, hvad de skal kigge efter. Når man opfylder nogle kriterier for symptomer, som Sundhedsstyrelsen har stillet op, så indberetter vi det. Derfor blev beboeren indlagt og testet," siger han.

Men selvom beboeren med sin fremskredne alder er i risikogruppen, hvor corona-virussen kan være særlig farlig, har han det godt. Faktisk er han i klar bedring, fortæller Ulrik Ahrendt-Jensen.

"Han er tilbage på plejehjemmet og er isoleret i sin egen bolig. Han kom hjem, fordi han var i bedring. Han er slet ikke i kritisk tilstand. Tværtimod. Jeg talte med dem på plejehjemmet i går aftes, og han har det væsentlig bedre. Det tror jeg især skyldes hans gode humør og helbred," siger han.

Som følge af den positive corona-test er flere medarbejdere fra Bavne Ager blevet sygemeldt. Fem med symptomer der kan pege på corona-virussen, oplyser Ulrik Ahrendt-Jensen.

"I fællesskab med de ansatte har vi besluttet, at de af forskellige omstændigheder skal blive hjemme. Så må vi se, hvordan det udvikler sig. Hvis de ikke viser symptomer i to dage, kommer de tilbage," siger han.

Det er uvist, hvordan den 95-årige i første omgang blev smittet. Han har ikke været ude at rejse, så smittet er ikke kommet den vej fra. Men man når nok aldrig til bunds i, hvordan det kan være sket.

"Vi ved det ikke. Det kan være sket på 1000 måder. Vira er nogle bittesmå slamberter, så dit gæt er lige så godt som mit. Men vi var hurtigere ude end myndighederne med at anbefale, at de pårørende ikke skulle besøge deres familie. Vi begrænsede også hurtigt de eksterne aktiviteter - underholdning og den personlige pleje, der ikke er livsnødvendig, lukkede vi ned for for noget tid siden," siger Ulrik Ahrendt-Jensen og fortsætter:

"Men vi har 2300 ansatte, så smiten kan være kommet alle mulige steder fra. Jeg kan bare sige, at vi har været enormt grundige. Ét tilfælde er heller ikke meget, når man ser på, hvor mange borgere vi har."

Med den positive prøve hos den 95-årige plejehjemsbeboer er Gribskov Kommune oppe på mindst tre tifælde af corona. Den første smittede var en kvindelig læge i Græsted. Kvinden var vendt hjem fra en ferie i St. Anton i Tyrol.

"Jeg kom hjem og var bare lidt snottet, men havde ingen feber eller andre symptomer. Men så blev jeg testet, fordi Tyrol kom på Udenrigsministeriets risikoliste sent mandag eftermiddag. Så var jeg jo nødt til at blive podet, og så var det altså corona," sagde lægen Charlotte Bang Plum til Ugeposten i sidste uge.

Hun fortalte også, at 21 patienter kunne være smittet, ligesom lægeklinikken var lukket ned på ubestemt tid.

Lørdag fortalte rektoren på Gribskov Gymnasium, Kristoffer Høy Sidenius, så, at en elev i 3.g også var testet positivt for corona. Her havde eleven heller ikke været ude at rejse.

Både eleven og hans forældre er sendt i hjemmekarantæne de næste to uger.

"Jeg har kontaktet Sundhedsstyrelsen for at høre, om man som elev eller ansat på Gribskov Gymnasium nu skal tage yderligere forholdsregler. Sundhedsstyrelsen siger, at man fortsat skal sørge for god hygiejne. De anbefaler, at man bliver hjemme og undgår unødvendig kontakt med andre. Men der er ikke tale om et forbud om at gå ud," skrev Kristoffer Høy Sidenius i en orientering til forældrene.