87-årige Jørgen i corona-isolation: 'Jeg frygter mest at blive syg og indlagt'

Det er ikke tanken om at dø, der bekymrer Jørgen Hasselkjær fra Gilleleje

"Det var på min fødselsdag faktisk, men vi droppede at fejre den," fortæller Jørgen Hasselkjær, der bor i Gilleleje.

Dagen efter, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde lukkede det meste af Danmark ned for at forhindre udbredelse af corona-smitte, skulle Jørgen Hasselkjær have fejret sin 87 års fødselsdag med sin familie.

I stedet blev det dagen, hvor han ligesom mange andre besluttede sig for at blive så meget som muligt hjemme og undgå kontakt med andre.

Som ældre er Jørgen Hasselkjær i risikogruppen. Dertil har han blandt andet fået konstateret KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Det vil sige, at der er risiko for, at han bliver alvorligt syg, hvis han bliver smittet med corona-virus.

Da Ugeposten taler med Jørgen Hasselkjær, er der gået to uger. Mette Frederiksen har netop holdt sit seneste pressemøde. Her havde hun en særlig besked til ældre som Jørgen Hasselkjær.

"Det er ikke jer, der råber højest, og I gør sjældent et stort nummer ud af jer selv. Men jeg ved, at mange af jer har det hårdt i den her tid," sagde hun og fortsatte:

"I må desværre indstille jer på at indrette jer på smitterisikoen nogen tid endnu. Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste i denne tid," lød det fra statsministeren.

Orkidéer og modelskib Det budskab kan Jørgen Hasselkjær nikke genkendende til. Han har dog intet problem med at skulle være ekstra påpasselig i en rum tid endnu.

"Det eneste, jeg gør, er at køre en tur på min scooter langs Kanalstien. Når det er vejr til det," siger han han og fortæller, at det hidtil har været relativ uproblematisk at være isoleret de sidste par uger. Han tænker derfor, at resten af perioden også bliver det.

"Jeg har selvfølgelig kunnet gå hen og snakke med naboerne, men jeg har i mange år gået alene her. Og jeg har en masse, jeg selv kan gå og rode med herhjemme".

Jørgen Hasselkjær har nemlig mange hobbyer: Han dyrker orkidéer, bygger modelskib, maler malerier, og så har han en Facebook-gruppe, han passer.

"Jeg har sgu nok at se til," som han siger.

Men det er alligevel lidt underligt, at han ikke ser sin familie for tiden.

"Min datter har lige været her og gjort nogle indkøb for mig. Hun stiller det foran hoveddøren og går igen. Det er lidt mærkeligt. Men der er ikke noget at gøre ved det, for vi må gøre det, vi kan, for at hindre spredningen af virus," siger han.

Ingen rengøring Udover sin datter har Jørgen Hasselkjær også en nabo, der har tilbudt at købe ind - ikke kun for ham, men for alle ældre naboer.

Det er alle tiders, synes han. Men det er det til gengæld ikke, at det er fire uger siden, han sidst har fået gjort rent af hjemmeplejen.

Gribskov Kommune har besluttet at sætte rengøring, tøjvask og andre praktiske opgaver i bero - for at hjemmeplejen kan gå i nødberedskab på grund af corona-virus.

Borgmester Anders Gerner Frost har tidligere udtalt, at det er for at sikre personale nok til de vigtigste opgaver i en tid med mere fravær.

"Det piner mig, at man har droppet rengøring. Det er uhygiejnisk, og det fremmer kun baktier og virus. Det harmonerer ikke med at skulle passe på med at sprede smitten".

Jørgen Hasselkjær tør ikke selv skifte sit sengetøj eller løfte støvsugeren, da han har dobbeltsidet brok i lysken.

"Jeg er allerede opereret en gang, og hvis det går galt igen, så overlever jeg det ikke," siger han.

"Mine døtre bor langt væk herfra i København og Hundested. Det er lang vej at køre for at hjælpe mig. Men BM Pleje har været flinke mod mig. De har skiftet mit sengetøj alligevel".

Døden har en årsag Han er blevet opereret i hovedbunden på grund af hudkræft, og BM Pleje skifter derfor sengetøj af hygiejniske årsager, fortæller han, der får besøg fra hjemmehjælpen to gange om dagen.

Det er ikke tanken om at dø, der bekymrer Jørgen Hasselkjær mest i denne tid.

"Jeg er 87 år, og døden skal jo have en årsag. Skulle det ske med mig, så er der ikke noget at gøre ved det," siger han

Det er tiden på et hospital, han er bange for.

"Jeg frygter mest, at man bliver så dårlig."

"At man ikke kan få vejret, ryger på hospitalet sammen med en masse andre mennesker og skal have kunstigt åndedræt".