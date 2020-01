74-årig kendt skyldig i drab på tidligere byrådspolitiker: 'Det var mentalt forsvar'

En 74-årig mand blev fredag dømt skyldig i drab af den tidligere byrådspolitiker Poul Erik Schwærter. Forsvarsadvokaten til den nu dømte argumenterede i retten for, at det var 'mentalt selvforsvar', da den 74-årige mand affyrede et dræbende skud mod Schwærter

Konflikten mellem den 74-årige og den dræbte går år tilbage og handler om den dømtes grund i Helsinge, som han mente, kommunen havde været medvirkende til at forurene. Her mente den 74-årige, at Poul Erik Schwærter kunne have hjulpet ham, men i stedet havde 'brugt sine politiske forbindelser til at gå bag om ryggen på ham', som Ugeposten tidligere har skrevet om.

"Det var selvforsvar. Jeg kunne ikke mere. Schwærter ville ikke forstå det. Derfor var jeg nødt til at skade ham, så han kunne forstå alvoren i det," sagde den 74-årige ifølge sin advokat, der også sagde, at der ikke var tale om nødværge i traditionel forstand.

Halvanden måned efter den 74-årige var blevet arresteret, besøgte forsvareren sin klient i arresten for at gennemgå nogle nye bilag i sagen, fortalte han fredag i retten.

Ifølge forsvareren har han forsøgt at få svar på, hvordan et mangeårigt venskab kunne ende i drab.

Den 74-årige mand er i en metalundersøgelse blevet erklæret for at have en paranoid psykose. Dommen lød derfor på anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Den dømte har hele tiden nægtet sig skyldig i drab, men havde erklæret sig skyldig i grov vold.

"Var der en konflikt? Var det jalousi? Slagsmål eller tumult? Et uheld? Hvordan kunne det gå så galt?" spørger forsvarer Esben Joakim de Meza Skjernov ud i retssalen, da han fredag ved Retten i Helsingør fremlagde sin forsvarsprocedure i retssagen mod en 74-årig mand fra Helsinge. Manden, der nu er dømt for i marts sidste år at have skudt og dræbt det tidligere byrådsmedlem Poul Erik Schwærter i Nellerød i Helsinge.

Sindssyg i øjeblikket

I sin procedure lagde både forsvarer og anklager vægt på, at den tiltalte var sindssyg og utilregnelig i gerningsøjeblikket.

Den nu dømte afgav forklaring under sit grundlovsforhør tilbage i marts sidste år, men har afvist at afgive forklaring i retten. Han havde dog fredag en enkelt bemærkning, kort før dommeren gik ud for at votere.

"Det billede (et billede af den afdøde, der tirsdag blev vist i retten, red.) er manipuleret. Man kan lave mange ting på en computer," bemærkede han.

Om den 74-åriges sindstilstand under drabet, sagde hans forsvarer:

"(Hans, red.) mentale tilstand var skrøbelig. Han var uligevægtig og havde kun sovet i begrænset omfang," forklarede forsvareren, der heller ikke mente, at den dømte havde haft til hensigt at dræbe Poul Erik Schwærter, da han affyrede skuddet.

"De havde haft et livslangt venskab. Der var ingen rationel grund til, at han skulle ønske den udgang. Havde han vidst det på forhånd, havde han ikke afgivet skuddet," sagde Esben Joakim de Meza Skjernov. Derfor mente han, at hans klient kun skulle dømmes for grov vold.

Dommeren lagde i sin dom vægt på, at det ud for de fremlagte beviser måtte lægges til grund, at Poul Erik Schwærter døde af det skud, som den 74-årige havde affyret.

Skuddet var, ifølge forsvareren, et såkaldt hofteskud, hvor der ikke blev sigtet. Poul Erik Schwærter blev ramt i den nederste/midterste del af ryggen, da han stod med ryggen til drabsmanden.

Den dømte havde selv nedlagt påstand om, at nogle betjente i transporten fra drabsstedet og til arresten havde sagt, at 'det ikke var skuddet, der var dødsårsagen'. Derfor mente han altså kun, at der var tale om grov vold.

Anklageren lagde i sin procedure omvendt vægt på, at den dømte var en erfaren jæger, og at skuddet blev affyret på så tæt hold, at han må have forventet, at Poul Erik Schwærter ville kunne dø af det. Den forklaring lagde dommen sig altså op ad.