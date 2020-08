25 års jubilæum og åbent hus i nye lokaler

"Har du lyst til at se vores nye lokaler og høre om, hvad du kan bruge centeret til, så kig endelig forbi 29. august. Alle er velkommen til få en rundvisning og en kop kaffe og et fødselsdagstraktement." siger centerleder Tina Nørgaard. Hun oplyser også, at der vil være rundvisning i centeret i hold, så der ikke er for mange samlede ad gangen på grund af corona.