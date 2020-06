21-årig fløj 15 meter gennem luften: Ældre mand torpederede motorcyklist

To bilister var lørdag kl. 15.06 involveret i et færdselsuheld på Gillelejevej i Græsted.

Her påkørte en 79-årig mand fra Snekkersten en 21-årig mandlig motorcyklist fra Græsted, da han på en vendeplads ikke overholdt sin ubetingede vigepligt. Sidstnævnte blev ramt så hårdt, at han fløj 15 meter ud på en mark, hvor han ifølge Nordsjællands Politi pådrog sig et benbrud.