En "teknisk fejl" medfører, at boligejere i mandags blev trukket for ejendomsskat, selv om betalingsfristen først er den 20. august. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: 20.000 skal betale skat for tidligt på grund af fejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20.000 skal betale skat for tidligt på grund af fejl

20.000 borgere bliver ramt af kommunal fejl, der betyder, at ejendomsskat skal betales tidligtHOV Omkring 20.000 boligejere og virksomheder i Gribskov bliver nu opkrævet ejendomsskat 17 dage før b

Ugeposten Gribskov - 06. august 2020 kl. 16:01 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 20.000 boligejere og virksomheder i Gribskov bliver nu opkrævet ejendomsskat 17 dage før betalingsfristen. Det skyldes en "teknisk fejl" hos kommunens leverandør.

Fristen for at betale ejendomsskatten er 20. august. Men regningen bliver betalt allerede den 3. august, hvis boligejeren er tilmeldt betalingsservice. Det bliver kritiseret af flere boligejere:

"Det er jo ikke alle, der får penge den 1. i måneden," påpeger Thomas Schlage, som opdagede fejlen for nylig.

Han kontaktede derpå kommunen, men fik en mail om, at kommunen ikke kunne gøre noget i denne sag. Den eneste mulighed var, at han kunne afvise betalingen og dernæst få et girokort med den rigtige betalingsdato:

"Det var altså mig, der skulle gøre noget - i stedet for at kommunen går ind og retter op på sin fejl. Det er jo, som om de fralægger sig ethvert ansvar. Det er da ikke i orden," siger Thomas Schlage.

Dårlig kommunikation

Kommunen har ikke orienteret om fejlen nogen steder, og det er kritisabelt, mener han:

"Det er jo virkelig dårlig kommunikation fra kommunens side. De må jo også være klar over, at mange har ferie og derfor måske ikke holder øje med deres regninger," siger Thomas Schlage.

Også på Facebook har flere kritiseret kommunens manglende kommunikation:

"Jeg opdagede helt tilfældigt, at betalingsdatoen var rykket frem. Det burde kommunen da have informeret om," siger Per Tornsberg, som lavede et opslag for at gøre facebookbrugere opmærksomme på situationen.

"Det er jo ikke for at lave en større sag ud af det - herregud, alle kan jo lave fejl. Men nogle kan jo godt være hårdt spændt for eller være 14-dages-lønnede," siger Per Tornsberg.

Ingen kommentar

I sidste uge ville kommunen ikke udtale sig. Men tirsdag morgen beklager man fejlen:

"Forskydningen skyldes en teknisk fejl hos vores leverandør. Det er sket i ferieperioden, hvilket har forsinket vores reaktion. Normalt ville vi have sendt en orientering ud til alle berørte hurtigere og gerne samtidigt med, at fejlen blev opdaget. Det er ikke sket, og det beklager vi," siger centerchef Bjarne Roerup Rom, Gribskov Kommune. Han oplyser, at der tirsdag bliver sendt en orientering i e-Boks om fejlen til de berørte ejere. Ellers kan man kontakte kommunen på 72496000.