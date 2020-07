2.000 gange skål: En middag med udsigt

Torsdag aften kunne man i vandkanten mellem Tisvildeleje og Liseleje opleve 2000 mennesker samlet til fællesspisning ved 250 borde.

Var formålet med torsdagens syv kilometer lange strandmiddag at slå på tromme for sig selv og Nordkystens lyksaligheder, har idémagerne fra eventbureauet PB action grund til at juble.

For det tog kun mindre end to uger at “sælge” de 2000 gratis bordpladser, fordelt på 250 borde. Og allerede fra sidst på eftermiddagen var der gang i bordpyntningen på de mange borde, som var befolket af især familier. Børn, svigerbørn og børnebørn nød samværet til gode venner, arbejdskolleger og naboer, som havde flyttet vejfesten ned i vandkanten.

Og er vi mennesker forskellige, så var der også forskel, så det ville noget, på menuerne og opdækningen, der varierede lige fra borde med hvide duge og blomsterdekorationer, kongeligt porcelæn, sølvbestik og krystalglas til borde, hvor de rå brædder var plastret til med pizzabakker og iskolde dåseøl.

Men fælles for alle borde var, at stemningen osede af samhørighed og var både sommer- og hjertevarm og uden besvær nåede helt op til den skyfri blå himmel.