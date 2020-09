1800 børn har prøvet Danmarks største oppustelige springgulv

"Vi har prøvet at sætte fokus på at lave en lidt anderledes form for bevægelse og give inspiration til, hvordan man kan arbejde med det på en anden måde også i idrætstimerne. Jeg ved godt, vi ikke har alle disse redskaber til hverdag, men man kan godt lave nogle af øvelserne uden disse ting. Vi har otte gymnastikforeninger i kommunen, så vi vil også gerne slå et slag for gymnastikken og alle de gode ting, det gør. For har du en god grundtræning og motorik, er man også rustet til andre idrætsgrene," siger fritidskonsulent Flemming Larsen, Gribskov Kommune.