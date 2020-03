Rema-butik åbnet uden festivitas

Hun var på vej hjem efter en nattevagt på Toftebo i Esbønderup, og hun er glad for Helsinges nye supermarked:

”Jeg har ventet længe på Rema her i Helsinge. Jeg elsker at handle i Rema 1000,” siger Selcan Cetiner med favnen fuld af appelsiner.

Allerede klokken 7.30 åbnede butikken, og et par minutter senere kom den første kunde ud på parkeringspladsen.

”Jeg har sovet ad H til i nat. På den ene side vil jeg jo gerne have, at der kommer mange mennesker. På den anden side skal vi jo også passe lidt på,” siger Niels Pedersen.

”Jeg har kun fået det halve af det Gilleleje-rugbrød, jeg har bestilt. Schulstad har jo rationeret det – men de havde lovet, at jeg ikke ville være rationeret her på åbningsdagen,” siger købmanden.

Butikken bugnede bogstaveligt talt med varer fra morgenstunden. Alligevel var købmand Niels Pedersen i fuld sving med at bestille mere brød:

For lidt rugbrød

Kurve sprittes af

Corona-krisen sætter sit tydelige præg på butikken. Afstandsmærker i gulvet, plasticafskærmning ved kasserne og en automat med håndsprit ved indgangen. Ved indgangen står en vagt, som blandt andet skal sikre, at kunderne holder afstand, og at der ikke kommer for mange ind i butikken. Der må højst være 150 ad gangen:

”Vi passer godt på. Vi spritter håndtagene på kurvene og indkøbsvognene af hver tredje time. Og børnevognene har vi kørt på lager lige i øjeblikket,” siger Niels Pedersen.

Købmandens mobiltelefon ringer igen.

”Ja, undskyld. Men det var Rema-direktøren, der ringede for at ønske tillykke. Han er jo bundet til hjemmekontoret,” siger Niels Pedersen.