Vores styrke er det utrolig store udvalg

I dag breder Trine sig over et samlet areal på 688 kvadratmeter. Sådan har det ikke altid været. I 2006 overtog Trine Tøjmarkedets lokaler, og man slog væggen ned mellem de to butikker. Så afgav man, efter et par år, en del af lokalet til Tina Nielsen, da hun etablerede sig med Kids Universe, men 2012 fik Trine lokalet tilbage og kunne igen vise det store sortiment frem.

- Vi bruger den del af lokalet til vores »unge-afdeling«. Det er her vi har Only og Vero Moda, og lige om lidt også vores nyeste mærke, Denim Hunter. Men i dag er det jo sådan, at kvinder ikke er så bundet af alder og derfor kan gå til det samme tøj, som de unge piger. Det giver en stor frihed, mener Birgit Petersen.

- Kunsten er at råde og vejlede kunderne, så de bliver tilfredse med deres køb. Forleden kom en kunde, der egentlig blot skulle have et par bukser, men da hun blev præsenteret for et par bluser, endte hun med at købe flere stykker tøj. Det fungerer også den anden vej. Hvis en kunde ikke er interesseret i at få præsenteret en række forslag, så gør vi det ikke, for vi vil have kunder, der er tilfredse med deres køb, slutter Birgit Petersen.