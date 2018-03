Visens Venner til Solbjerg Forsamlingshus

Visens Venner i Kalundborg hører til under Visens Venner i Danmark (VVD), som er en paraplyorganisation for foreninger i Danmark, som har tilladelse til at benytte navnet Visens Venner. Formålet er at er at fremme kendskabet til viser - primært danske, dernæst skandinaviske - og viser i almindelighed. Visens Venner har sin rod i Sverige.