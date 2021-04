Jonas Henriksen, formand for Gørlev og omegns Lokalråd, afgav beretning om årets gang til lokalrådets virtuelle generalforsamling før påske. Han kom blandt andet ind på projektet ved Gørlev Sø, som er en del af Få det fixet-puljen. Foto: Charlotte Koefoed

Virtuel generalforsamling i lokalrådet i Gørlev

Før påske loggede 13 medlemmer af Gørlev og omegns Lokalråd sig ind på Teams for at afvikle den årlige generalforsamling. Her var der forskellige punkter på dagsordenen, blandt andet valg til bestyrelsen, ændring af vedtægter og formandens beretning.

Formand Jonas Henriksen fortalte om årets gang, og kom ind på, hvilke konsekvenser, coronapandemien har haft for lokalrådets arbejde.

-Vores to årlige sociale arrangementer, Sankthans og Halloween måtte aflyses, hvilket vi selvfølgelig er meget kede, men vi håber at kunne gennemføre i år, sagde Joans Henriksen

Men selv om mange ting ikke kunne lade sig gøre, var der alligevel mange aktiviteter, som lod sig gøre.

Hundeskoven blev indviet, der blev samlet 5000 kroner ind til et bordbænkesæt og der tilbydes hundetræning i hundeskoven.

Lokalrådet har samarbejdet med Kalundborg Kommune om udviklingen i Gørlev. Ungdomsskolen Basen er blevet forskønnet og man har talt om problemer med parkering. Der er dog ikke fundet en løsning endnu.

Få det fixet En af de helt store ting, der blev gennemført i år, var det store arbejde i forbindelse med Kalundborg Kommunes Få det Fixet-puljen. Her er det lykkedes at få en fantastisk legeplads midt i byen på benene via samarbejde med Kalundborg Kommune, Nordea Fonden, SuperBrugsen og Naturpark Åmosen, et projekt man håber står klar til brug til sommer.

- Da legepladsprojektet er en del af Kalundborg Kommunes Få det Fixet-pulje, har lokalrådet siddet med om bordet i aktionsgruppen, hvor der er blevet arbejdet med forskellige projekter til at gøre Gørlev til et bedre sted at bo og besøge. Nogle rigtig gode og engagerede folk har arbejdet med aktiviteter omkring Gørlev sø, julebelysning og nye flagstænger. Vi glæder os meget til at se resultatet, som forhåbentlig bliver realiseret her i 2021, sagde Jonas Henriksen til Teamsdeltagerne.

Bænke, trappe, fibenet og bro I beretningen kom Jonas Henriksen også ind på de gamle Gørlev-bænke, som bestyrelsesmedlem i lokalrådet, Ole Holm har opstøvet. De er blevet istandsat og er nu placeret centralt i Gørlev. Bestyrelsesmedlem Sven Åge Ladefoged har også været aktiv og søgt om penge til at etablere en trappe mellem den nye udstykning på Tjørnehøjsvej og Værslevstien.

Der arbejdes også med at skaffe fibernet til de sidste af Gørlevs omkringliggende sommerhusområder og endnu et projekt er en bro over Halleby Ås udløb ved Flasken, så det bliver muligt at færdes ad stranden fra Bjerge Strand til Reersø. Her har Søren Juul Nerenst trukket et stort læs.

- Og så har vi selvfølgelig været aktive i Rema 1000s planer om en flytning, og støttet deres planer om en ny butik mellem Fakta og Shell-tanken, sluttede Jonas Henriksen.

Bestyrelsen Bestyrelsen så efter generalforsamlingen således ud: Jonas Henriksen, formand (genvalgt), Liselotte Sebber, næstformand, Liselotte Hansen, kasserer (genvalgt), Niels Erik Jensen, bestyrelsesmedlem, Ole Holm, bestyrelsesmedlem, Søren Juul Nerenst, bestyrelsesmedlem (nyvalgt), Sven Åge Ladefoged, bestyrelsesmedlem (genvalgt), Steen Nordrum, bestyrelsessuppleant (genvalgt) og så mangler der en bestyrelsessuppleant, så man må gerne melde sig under fanerne.

Under indkomne forslag havde bestyrelsen forslag til ændringer af vedtægterne. Disse blev godkendt. Den vigtigste ændring var, at suppleanter kan nu deltage i bestyrelsesarbejdet på lige fod med den øvrige bestyrelse.