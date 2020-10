Vind en iPad eller en elbil

Et stort bur med et ukendt antal bolde bliver stillet op på centertorvet i forbindelse med Høng Centrets fødselsdag den kommende weekend. Herefter er det op til børnene at tælle eller gætte, hvor mange bolde der er i buret. Antallet skal de skrive på en kupon, de finder enten i Ugebladet Vestsjælland, eller i en af butikkerne i centret, og de skal huske at skrive navn, adresse og telefonnummer på kuponen, før de afleverer den i en kasse, som står på centertorvet. Kuponen skal afleveres senest søndag den 1. november klokken 12 og klokken 13 bliver vinderne trukket. De får direkte besked.