Vind en butik

Vind en butik går i sin enkelthed ud på, at alle, der har en ide og en drøm om at åbne butik i Kalundborg, og senere Gørlev og Høng, kan sende sin ide ind. Herefter tager en komite stilling til, hvilken ide, man vil satse på, og så går man i gang med at hjæpe butiksindehaveren på vej på bedste vis under mediebevågenhed, så processen bliver gennemsigtig og kan tjene som inspiration for andre.