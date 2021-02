Vind en butik i bymidten

Spørgsmål kan rettes til projektleder Morten Hass Augustsen, Kalundborgegnens Erhvervsråd. Deadline for ansøgningen er den 26. fabruar. Foto: Charlotte Koefoed

Ugebladet Vestsjælland - 03. februar 2021

»Vind en butik«.

Det lyder som en drøm, der går i opfyldelse for alle, der drømmer om at slå dørene op for deres helt eget butiksprojekt.

Nu er der mulighed for, at det sker. At drømme og dagdrømme af den art bliver virkelighed.

Det er Kalundborgegnens Erhvervsråd, der kommer med tilbuddet til dem, der drømmer om at åbne egen butik, men ikke er kommet fra start.

I samarbejde med de lokale erhvervsforeninger i Kalundborg, Gørlev og Høng sætter erhvervsrådet nu gang i initiativet.

- Vi er nu klar i Kalundborg, lyder det fra projektleder Morten Hass Augustsen, der har en fremtrædende rolle i at få mere liv i bymidterne i de tre største byer i Kalundborg Kommune.

Man kan vinde en butik i to år i Kalundborg - med fuld support fra erhvervsrådet og med hjælp fra et stærkt hold af lokale virksomheder.

Noget nyt Erhvervsrådets bymidte­projekt er søsat for at sparke mere liv i bymidterne.

For at vinde skal man bringe noget nyt til bymidterne. Det kan være et anderledes tilbud, en ny måde at drive butik på eller en type butik eller service, som ikke er i bymidten i forvejen.

Man skal selv kunne finansiere opstart og drift af butikken og være klar på at en bankrådgiver vurderer det økonomiske grundlag for forretningsplanen.

- Vinderen skal altså 'have hånden på kogepladen' rent økonomisk, men får professionel vejledning, sparring og support, fastslår Morten Hass Augustsen.

Favorable vilkår Vinderen får en favorabel husleje samt masser af markedsføring og support til opstart og drift. Desuden bydes på hjælp fra maler, tømrer og elektriker til at give butikken lige præcis det udtryk, der ønskes.

Alle, der vil lægge billet ind på at vinde en butik skal give lyd senest den 26. februar og beskrive forretningsidéen.

Derefter udvælges tre, som hver især skal præsentere deres idéer over for et panel af durkdrevne forretnings- og markedsføringsfolk.