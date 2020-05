Vikarer giver fleksibilitet

Lige nu er mange virksomheder bagud på grund af coronakrisen. Flere, især i byggebranchen, står og tripper efter de sidste tilladelser, så de kan komme i gang med at effektuere ordre, der har ligget i dvale. Mange steder har man brug for ekstra medarbejdere og den øget aktivitet kan mærkes hos Lubi Vikar- & Rekruttering.

- Vi fik over 100 mails i weekenden og endnu flere oprettede en profil på vores hjemmeside. Mange af de, der blev fyret under corona, er på vej tilbage til arbejdsmarkedet og virksomhederne har et stort behov for fleksibel arbejdskraft, siger Maria Lund.