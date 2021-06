Poul Erik Jakobsen har siden 2006 stået i spidsen for Viggo Bendz A/S. 1. juli fylder virksomheden 75 år. Foto: Charlotte Koefoed

Viggo Bendz A/S fylder 75 år

Ugebladet Vestsjælland - 28. juni 2021

Da Viggo Henrik Bendz grundlage sin virksomhed i 1946 lå fokusområdet på sliddele til entreprenørmaskiner. I 1992 blev virksomheden købt af Peter Kjær, som kørte forretningen videre i samme spor. Da Poul Erik Jakobsen fra Høng i 2006 søgte job i firmaet som sælger, endte jobsamtalen noget anderledes end forventet.

- Jeg havde søgt et job som sælger hos Viggo Bendz efter tyve år på landevejen som sælger indefor den tunge industri, hovedsagligt i Tyskland, men da jeg sidder til samtalen, ender det med, at jeg får tilbudt at købe virksomheden. Og det gjorde jeg så. Jeg skulle godt nok lige konferere med fruen først, men sådan gik det til, griner Poul Erik Jakobsen, der nu i 15 år har siddet i chefstolen hos Viggo Bendz og i 2009 flyttede virksomheden til Høng. Den lå tidligere i Brøndby.

Blev Steinert-forhandler - Kort fortalt var Viggo Bendz på det tidspunkt jeg kom til, stagneret lidt og trængte til noget nyt. Kort tid efter jeg havde købt virksomheden, så jeg, at Steinert, et tysk firma, der sælger maskiner til især metal - og affaldssortering, søgte en forhandler i Danmark og jeg fik forhandlingen. Den del udgør nu 80% af vores forretning. Den første maskine, jeg solgte, blev købt af Scanmetal, der dengang lå i Gørlev, husker Poul Erik Jakobsen.

I 2011 oprettede Viggo Bendz A/S et serviceværksted i Sakskøbing til servicering af virksomhedens stadigt voksende kundekreds og med et blik rettet mod den kommende Fermern-forbindelse.

Viggo Bendz omsætter årligt for omkring 60 millioner kroner og har ti ansatte, hvoraf de tre sidder i Sakskøbing.

Det var oprindeligt meningen, at jubilæet 1. juli skulle fejres med et åbent hus, men på grund af Covid-19 har man valgt at holde et mindre arrangement for personale, bestyrelsen og nære forretningsforbindelsen.

- Vi håber dog på et senere tidspunkt at kunne inviterer indenfor til et åbnet hus, slutter Poul Erik Jakobsen.