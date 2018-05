Se billedserie Turen begyndte ved Vænget i Skellebjerg. Her satte vi bilen og tog de første skridt ud i friluftslivet.

Video og billeder: Fuglefløjt i majnatten

Ugebladet Vestsjælland - 22. maj 2018 kl. 07:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er ikke noget stort friluftsmenneske. Jeg kan lide min sofa, tv-serier og nusse lidt i haven.

Men sidste år tog jeg Ærø rundt på delvist gåben og shelterovernatning og det smagte overraskende godt.

Derfor satte jeg mig for at undersøge, hvilke muligheder der var for et friluft-light-menneske som mig, for at nyde naturen og gode vandreruter inden for rimelighedens grænser.

Jeg overtalte min bedre halvdel til at tage med og fredag pakkede vi hver vores rygsæk med liggeunderlag, soveposer, skiundertøj, varm trøje, spritkogeapparatet, vand, mad og hue, kørte til Vænget ved Skellebjerg for at fange Jyderupstien mod Brokøb. Destinationen var i første omgang shelterpladsen i Åmosen, anlagt af Holbæk Kommune.

Her må man overnatte kvit og frit én nat, der er et multtoilet, tre shelters og en bålkasse.

Ni kilometer gennem skov og små veje

Men først skulle vi gå omkring ni kilometer med 12-13 kilos rygsække spændt godt ind til ryggen.

Det var mildt i vejret, solen skinnede og turen gennem Våseskoven var smuk. Skoven er på denne årstid grøn på en helt forrygende grøn måde og der duftede af skovløg, jord og blade.

Fra skoven går man gennem Tågerup og ad landevejen et par kilometer til Løjesmølle skov, hvor man drejer ind til Åmosen.

Jyderupstien er godt afmærket, så selv med min meget ringe stedssans, gik vi ikke forkert én eneste gang.

Efter omkring 2,5 times vandring, hvor vi både havde tid til pauser og blæse mælkebøtter, var vi fremme ved shelterpladsen.

Fri for nattefrost tre måneder Vi brugte den første time på at sanke lidt brænde i skoven og indrette os. Liggeunderlag blev pustet op, soveposer rystet, og spritkogeapparatet blev pakket ud.

Så kom en rytter og en cyklist forbi, som fortalte, at man, et par kilometer længere fremme af Jyderupstien, kan overnatte på Åmosenaturcamp, som Katrine Møhl åbnede sidste år i oktober. Hun fik opført tre shelters, hvor Friluftsrådet og Lokale grønne Partneskaber hver har doneret halvedelen af materialerne, mens hun selv har bygget faciliteterne.

Mens vi lavede aftensmad, kom en stor gul hund forbi med ejeren tøffende bagefter.

- Næ, her er stort set aldrig nogen, så I får det for jer selv, klukkede han og fortalte, at vi skulle sørge for at tage godt med tøj på til natten, for lige på dette sted i Åmosen, er der kun fri for nattefrost tre måneder om året.

Og da solen havde sneget sig ned under horisonten, kom mosekonebrygget og kulden snigende ind og alt tøjet kom i brug og bålet tændt.

Bålkassen fungerede perfekt og kunne flyttes hen, så strålevarmen kom ind i shelteret og natten forløb uden problemer med masser af fuglefløjt og klukken.

Da klokken blev fem kom solen krybende igen og jeg stod op og priste mig lykkelig for mine gummistøvler, for der var sjaskvådt på græsset.

Cowboykaffe i morgensolen Skal det være lidt råt, og det skal det da, valgte jeg at vi skulle have ægte cowboykaffe. Det betyder kaffe ned i en kop og kogende vand over, rør rundt og lad stå lidt. Smager supergodt og man vågner helt automatisk, når man når kaffegrumset!

Da klokken blev seks, pakkede vi sammen, tog vores skrald med og gik mod Jyderup, en tur på omkring 13-14 kilometer. I den skønne majsol traskede vi gennem skove og småveje, forbi Dønnerup Gods og gennem Tornved Skov til Jyderup, hvor vi ramte civilisationen klokken 11.30. Jyderup-bagerens frisksmurte rundstykker og en kop automatkaffe gjorde godt og vi kunne trætte, men meget friluftsagtige sætte os i bussen og kører hjem til Ruds Vedby og traske de sidste to kilometer til Tindinge Banke, meget mere modige og klar til flere overnatninger i det fri.

Gode tip: Husk huen, den holder på varmen.

Handsker er godt, når der er masser af ukrudt.

Tag selv vand med. Vi brugte tre liter vand og tappede en liter mere hos Åmosenaturcamp kvit og frit.

Pak kun det med, du skal bruge. Alt vejer og selv om jeg gik i sko, jeg er vant til, kvittede mine fødder med en vabel.

Tag børnene med. De elsker bål og overnatning. Man kan evt. parkerer bilen ved Brokøb. Derfra er der to-tre kilometer til shelterpladsen.