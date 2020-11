Video: Matadorminder på Høng Ældrecenter

Hvert år uddeler genbrugsbutikken Optimisten i Høng deres overskud ud til foreninger eller institutioner, der har med ældre at gøre. Høng Ældrecenter fik i december sidste år 10.000 kroner og dem fik de endelig mulighed for at bruge torsdag formiddag, da de kunne byder skuespiller Nicolaj Cornelius og pianist Robin Haslund-Buch inderfor i kantinen. Sammen drager de to nemlig rundt med forestillingen »Matadorminder«, der i sang, musik, anekdoter fra filmoptagelserne, små pudsigheder fra den endelige serie og andre gode historier, og giver tilskuerne en time med fokus på den populære Lise Nørgaard-serie, der er blevet genudsendt flere gange på tv.