Vibes Verdensmål

Af Verdensmålsambassadør i Sorø Kommune Pipaluk Balslev

Der var ikke langt fra tanke til handling, da Kim Hagenow fra Vibes Malerfirma for snart et år siden deltog i nytårskuren, som Sorø Erhverv og Erhvervsudviklingsrådet holder hvert år i januar. Her blev han inspireret af Sandstone Natursten, der fortalte om deres arbejde med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Fremtidens kunder vælger bæredygtigt

For at komme hurtigt i gang med det bæredygtige arbejde valgte Vibes Malerfirma, som er ejet af Kim Hagenow og hans søster Karina Christensen, at gå strategisk til værks. De udvalgt derfor tre verdensmål, som giver god mening for både virksomheden og kunderne.

- Ved at arbejde aktivt med verdensmålene imødeser vi en tendens, der er i tiden, hvor folk har større fokus på ansvarlighed og bæredygtighed, siger Kim Hagenow.

Han mener at bæredygtig ansvarlighed bliver et konkurrenceparameter på den lange bane, og at man som virksomhed er nødt til at følge med tiden, hvis man skal have fat i fremtidens kunder.

Ligestilling i et håndværksfag Malerarbejde er hårdt arbejde. Det kræver styrke at spartle vægge og sætte filt op. Og malerstiger kan være tunge og svære at håndtere. Det ved Kim Hagenow og hans ansatte godt. De ved også, at det kan være ekstra hårdt for en lille kvinde at slæbe på de tunge stiger. Derfor er han og de andre mandlige ansatte altid opmærksomme og tager gerne det tunge slæb, hvis en af de kvindelige kollegaer skal have en stige op på et tag.

Malerfaget er et af de håndværksfag, hvor der er flest kvinder ansat. Seks af de 10 medarbejdere i Vibes Malerfirma er kvinder. Derfor var ligestilling mellem kønnene et af de verdensmål, der var oplagte at have fokus på, da Vibes Malerfirma skulle lægge sig fast på de, som virksomheden ønskede at arbejde med.

Selv om mændene tager de tunge stiger, føler kvinderne sig ikke mindre ligeværdige. De gør nogle andre ting i stedet. Ifølge Kim Hagenow er de kvindelig malere bedre til finish end mændene. Han fortæller, at medarbejderne har respekt for hinanden og er gode til at samarbejde.

Socialt ansvar - Vi er meget sociale og er næsten som en familie. Det er også derfor, at halvdelen af medarbejderne i virksomheden har været her i otte - ti år. Medarbejderne kan måske godt gå ud og få mere i løn et andet sted. Men vi behandler hinanden ordentligt. Og hvis der er en, der er lidt nede over noget på hjemmefronten, er vi gode til at støtte, siger Kim Hagenow, som understreger, at ordentlighed og anstændighed er et af omdrejningspunkterne i malerfirmaet, som også tager praktikanter og flexjobbere for at hjælpe dem ud på arbejdsmarkedet.

Hver en dråbe maling bliver brugt

Før i tiden var det kutyme, at malerne lod de sidste malingsrester blive hos kunderne.

- Så stod malingen typisk ude i kundens skur i nogle år, hvorefter den blev kørt på genbugspladsen, siger Kim Hagenow.

- Men nu tænker vi i ansvarligt forbrug og produktion. Så vi tager malingen med tilbage til forretningen. Og når der er tid i overskud, hælder vi malingsresterne sammen, så vi kan bruge dem i andre maleropgaver. Vi sparer virkelig meget maling ved at hælde det sammen og udnytte hver en dråbe, siger Kim Hagenow.

De farvede rester kan malerne ikke tage med ud til nye kunder.

- Hvis der er en sjat fra et lyserødt børneværelse, kan vi ikke genbruge den. Men vi har en aftale med byens to børnehaver og SFO'en, om at de kigger forbi engang imellem. Så får de 30-40 sjatter i alle mulige farver. På den måde bidrager vi sammen til en mere bæredygtig verden, slutter Kim Hagenow.

Verdensmålene i Sorø

Sorø kommunes Vision 2022 bruger aktivt FN's verdensmål for bæredygtig udvikling til at understøtte økonomisk vækst. Med afsæt i verdensmålene vejleder og hjælper Sorø Erhverv og kommunens verdensmålsambassadør virksomheder og foreninger til at arbejde bæredygtigt.

Vibes Malerfirma arbejder aktivt med tre af de 17 verdensmål:

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.