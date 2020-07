Artiklen: Vi trænger til et godt grin

Vi trænger til et godt grin

Alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads og der skal holdes afstand og sprittes af, men når alt det er på plads, byder Bromølle Kro indenfor til et godt grin, når Frederik Karstrøm fredag den 7. august kommer forbi med hans oneman-revy for at løsne op på krisestemningen og motionere danskernes lattermuskler midt i en coronatid.