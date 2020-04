Henriette Fosgerau, formand for Dianalund Udviklingsråd, har skrevet et åbent brev til borgerne i Dianalund. Foto: Charlotte Koefoed

Vi skal passe på hinanden og vores by

Ugebladet Vestsjælland - 24. april 2020 kl. 14:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en mærkelig og anderledes tid vi befinder os i. Hverdagen for alle er forandret og vi skal holde os hver for sig, for at sikre hinanden bedst muligt.

Sådan indleder Henriette Fosgerau, formand for Dianalund Udviklingsråd, sit brev til medlemmer og borgere i Dianalund. Et brev, der ligger på foreningens hjemmeside og på facebook.

Hun fortsætter: Også for DUR og alle vores undergrupper har den verdensomspændende virus ændret en del på vores planer for 2020. Flere af vores gode arrangementer så som B&U´s workshops med Team Vici og Skt. Hans i børnehøjde samt Mærk Dianalund- ugen med fejringen af grundlovsdag er desværre blevet aflyst. Også flere andre gode arrangementer fra andre foreninger eller organisationer i byen er blevet aflyst eller udskudt. Det er vi i DUR rigtig kede af, men vi håber at vi til næste år igen har muligheden for at skabe liv i Dianalund.

Indtil vi vender tilbage kan vi opfordre til at bruge nogen af vores lækre udendørs faciliteter som bøgeskoven, parken, På banen eller Dianaloopet. Her er højt til loftet og mulighed for at holde afstand.

Mangler en borgerrepræsentant Bestyrelsen nåede at holde generalforsamling i marts, men desværre nåede man ikke at indkalde og afholde den ekstraordinære generalforsamling, hvor der skulle have været valgt de sidste bestyrelsesmedlemmer ind.

- Vi håber at på at det bliver muligt at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest i juni, så vores arbejde rigtig kan gå i gang efter sommerferien. Vi mangler stadig én borgerrepræsentant til bestyrelsen, som vi håber at finde inden juni. Er det noget for dig, eller kender du en, så giv os endelig besked, opfordrer Henriette Fosgerau.

Pas på hinanden Vi skal passe godt på hinanden, og vi skal passe på vores by! Derfor vil vi kraftigt opfordre alle til at bakke op om vores lokale erhvervs- og forretningsdrivende. Butikkerne i centeret må desværre ikke holde åbent, men yder alligevel en god service med udbringning m.m. Vi skal sørge for at vi også efter denne tid, har et flot og velfungerende butiksliv og det er derfor vigtigt at vi støtter dem i denne tid.

- Vores vision, Dianalund - en aktiv by med plads til mere, vil i denne tid være: mere afstand, mere forståelse, mere sammenhold og mere opbakning, slutter Henriette Fosgerau.