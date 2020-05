Vi sælger fra parkeringspladsen

Når man nu ikke kan være inde, må man jo være ude. Sådan er ræssonementet for Lisbeth Ungermand, der er indehaver af blomsterforretningen Akelejen Blomster i Dianalund Centret.

I anledning af Mors Dag og de mange buketter, som skal bindes og afhentes, har hun nemlig fundet på at åbne en pop-up butik på parkeringspladsen ved pølsevognen foran Dianalund Centret.

- Jeg vil gerne opfordre til, at man bestiller sin buket i forvejen. Det vil gøre det noget nemmere for os. Både når vi skal binde buketterne, men også i forhold til afhentningen og til at holde afstand, siger Lisbeth Ungermand.