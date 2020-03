Birgitte Krog, apoteker i Stenlille og Dianalund, slår fast, at alle skal kunne købe deres medicin og derfor modtager man kontanter, men opfordrer til at man bruger kort, hvis det på nogen måde er muligt. Foto: Charlotte Koefoed

Vi opfordrer til man betaler med kort

En borger henvendte sig forleden til Ugebladet Vestsjælland med et spørgsmål omkring brug af kontanter. Borgerne var bekymret for, om butikker kunne afvise kontanter og især var borgerne bekymret for, om man kunne bruge kontanter på apoteket.

For at opklare det spørgsmål, kontaktede avisen Stenlille Apotek og apoteker Birgitte Krog.

- Vi tager imod kontanter, fordi det skal være muligt for alle, at få deres medicin, også selv om de ikke har et dankort eller lignende. Men vi opfordrer kraftigt til, at man ikke bruger kontanter, fordi de er forbundet med en vis smittespredning. Kan man på nogen måde betale med kort eller mobile pay, er det langt at foretrække, siger Birgitte Krog, der er apoteker i Stenlille og Dianalund.