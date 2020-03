Se billedserie Forleden mødtes et par af butiksejerne i Høng Centret for at tale lidt om situationen i centret. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Vi mærker stor opbakning i denne svære tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi mærker stor opbakning i denne svære tid

Ugebladet Vestsjælland - 31. marts 2020 kl. 16:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden mødtes en håndfuld forretningsdrivende fra Høng Centret på centertorvet hinanden til en uformel snak om den krise, de pludselig er blevet kastet ud i.

- Jamen det ville da være løgn at sige, at det ser lyst ud. Det er en meget svær situation for os alle, siger Mogens Gyldenvang.

Men selv med lukkede butikker og ingen kunder i centret, er der alligevel en stor opbakning til centret.

- Vi hører fra mange af vores kunder, at de er glade for vores butikker og at de vil bakke op, når der igen bliver mulighed for at handle, siger Birgit Petersen fra Trine.

Det er ord, der luner i en uvis tid, som sætter grå hår i hovedet på mange butiksejere, der ikke ved, hvordan de skal komme helskindet gennem coronakrisen.

-Vi prøver alle sammen at finde ud af, hvordan det kommer til at påvirke os hver især. Og så er vi i gang med at finde ud af, hvordan hjælpepakkerne skal forstået. Min revisor har travlt, siger Flemming Nielsen fra Tøjeksperten i centret.

Det er nu vi skal holde sammen Mogens Gyldenvang er sikker på, at det er nu, man skal holde sammen.





- Det er jo svært at sige, hvordan det her kommer til at gå og hvor længe vi kommer til at have lukket, men jeg tror det er utrolig vigtigt, at vi holder sammen her i centret og i byen. At folk bakker op om den lokale handle, når der igen kommer gang i Danmark, siger han.

Men foreløbig er der lukket i mange butikker, ikke kun i Høng Centret.

Og alle holder vejret og håber på, at man snarligt kan få gang i hjulene igen.