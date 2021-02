Vi læser højt på Teams

Inden nedlukningen i december havde institutionen aftalt et tema på fire uger, der skulle styrke den sproglige udvikling.

- Vi besluttede at holde fast i temaet og informere de forældre, der har haft mulighed for at holde deres børn hjemme, om hvilke bøger vi har arbejdet med, fortæller souschef Susanne Jacobsen.