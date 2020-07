Vi har brug for den lokale opbakning

Forsamlingshusene er endt i et hul rent coronamæssigt. De blev nemlig ikke tvangslukkede, da corona lukkede Danmark ned, men de måtte heller ikke have nogle gæster i lokalerne, så havde det ikke været for et job, Søren Kristensen, forpagter i Kirke Helsinge Forsamlingshus, fik på Equinor i Kalundborg, havde det set sort ud.

- Jeg har ringet rundt til alle relevante instanser for at finde ud af, om vi må være de 53, som sidste åbningen af landet har givet os mulighed for, når vi tager reglen om to kvadratmeter pr. person med i regnestykket. Men jeg kan ikke få at vide nogen steder, om vi må være de 100 mennesker, der nu er åbnet for, eller om vi stadig skal have to kvadratmeter pr. person. Det er ærlig talt lidt frustrende, så indtil jeg ved mere, har vi fester med op til 53 gæster her i salen, siger Søren Kristensen.