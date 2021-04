Jens Wittrock, medlem af Lions i Høng, håber man kan komme til at afvikle sankthansaften i Høng i år. Gitte Bjørnestad har malet det fine maleri af stemningen, når mørket faldet på og bålet brænder. Foto: Charlotte Koefoed

Vi håber på at kunne holde sankthans

Sidste år kunne man ikke fejre midsommer og sankthans i Høng, fordi coronaepidemien satte en stopper for den slags begivenheder. Men i år har Lions i Høng allerede nu søgt om tilladelse til at afvikle deres populære arrangement ved Høng Hallen, og håber selvfølgelig, at ansøgningen bliver taget positivt imod.