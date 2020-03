Claus Larsen, uddeler i SuperBrugsen i Gørlev, fortæller, at kunderne tager det stille og roligt, holder afstand og køber fornuftigt ind. Foto: Charlotte Koefoed

Vi får varer hele tiden

- Vi oplever, at mange er taget i sommerhus, hvilket øger handlen her i butikken, men der er jo mange familier, hvor børnene er hjemme, hvor forældrene er hjemme og det betyder ganske enkelt, at der skal laves mad til flere, siger Claus Larsen.