Vi er her stadig

Siden 11. marts har såvel Høng Centret som Dianalund Centrets butikker været lukket med undtagelse af Matas, apotekerne og fødevarebutikkerne. Cafeer, restauranter, pizzarier og andre spisesteder har lukket for gæsterne, men betjener kunderne via take away, som man mange steder både bringer ud, men som man også i mange tilfælde kan lade kunderne hente selv. Nogle blomsterbutikker gør det på samme måde og i det hele taget forsøger de forretningsdrivende at holde skindet på næsen med opfindsomhed inden for de rammer, sundhedsmyndighederne har sat.